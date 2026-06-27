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Tarihte bugün: 27 Haziran

27 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 27 Haziran - Sayfa 1

27 Haziran'da yaşanan olaylar

MÖ 209 - Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han tahta çıktı.

1358 - Ragusa Cumhuriyeti kuruldu.

1565 - Sokullu Mehmed Paşa, Veziriazam oldu. Veziriazamlığı, üç Padişah döneminde sürdü. (Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad).

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Tarihte bugün: 27 Haziran - Sayfa 2

1878 - Gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi, "Tercüman-ı Hakikat" adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı.

1884 - İstanbul'da, Beyazıt Devlet Kütüphanesi kuruldu.

1893 - New York Borsası çöktü.

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Tarihte bugün: 27 Haziran - Sayfa 3

1905 - Kurtlu yemeğe karşı çıkan tayfaların kurşuna dizilmesini önlemek isteyen Rus Savaş gemisi Potemkin'in mürettebatı Karadeniz'de ayaklanıp, gemiyi Odessa'ya doğru yönlendirdi. Birinci Rus devrimin ilk ayaklanması Odessa'da başladı.

1916 - Hicaz, bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldı.

1917 - Yunanistan, İtilaf Devletleri'ne katıldı.

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Tarihte bugün: 27 Haziran - Sayfa 4

1918 - Azerice, Azerbaycan'da resmi devlet dili ilan edildi.

1923 - Çift kanatlı bir uçağa, ilk kez havada yakıt ikmali yapıldı.

1938 - Helikopterin patenti Igor Sikorsky tarafından alındı.

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