Tarihte bugün: 27 Mart

27 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

27 Mart'ta yaşanan olaylar

425 - İmparator II. Theodosius döneminde Konstantinopolis'te, Auditorium adıyla ilk yüksek okul açıldı. Okulda 31 profesör, Latince ve Grekçe hitabet ve gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye başladı.

630 - Tang Hanedanı, Yin Dağları'nda (günümüzde İç Moğolistan) Doğu Göktürk Kağanlığını yendi.

1692 - Bahadırzade Arabacı Ali Paşa Sadrazamlıktan alınarak, yerine Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa atandı.

1854 - Kırım Savaşı: Birleşik Krallık, Rus İmparatorluğuna savaş ilan etti.

1890 - Louisville, Kentucky'de çıkan fırtınada 76 kişi öldü, 200 kişi de yaralandı.

1891 - Servet-i Fünûn dergisinin ilk sayısı çıktı.

1918 - Besarabya ve Moldova, Romanya'ya katıldı.

1941 - Yugoslavya'da General Dušan Simović, kansız bir darbe ile yönetimi ele geçirdi. Yeni Hükûmet, Mihver Devletleri'nden ayrılma kararı aldı.

