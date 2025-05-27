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Tarihte bugün: 27 Mayıs

27 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 27 Mayıs - Sayfa 1

27 Mayıs'ta yaşanan olaylar

1703 - Rus Çarı I. Petro, Rus İç Savaşı sırasında Petrograd, Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak anılan Sankt-Peterburg şehrini kurdu.

1905 - Tsushima Muharebesi başladı. Ertesi gün Japon Donanması'nın, Rus Donanması'nı neredeyse yok etmesiyle son buldu. Bu savaş dünya tarihinin ilk modern deniz savaşı oldu.

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Tarihte bugün: 27 Mayıs - Sayfa 2

1907 - San Francisco, Kaliforniya'da veba salgını baş gösterdi.

1915 - Osmanlı Hükümeti tarafından Sevk ve İskan Kanunu kabul edildi.

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Tarihte bugün: 27 Mayıs - Sayfa 3

1935 - Türkiye'de hafta tatili, Cuma'dan Pazar'a alındı.

1940 - Le Paradis katliamı: Almanlar tarafından çevrilen Kraliyet Norfolk Müfrezesi'nden 99 askerden sadece 2'si kurtulabildi.

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Tarihte bugün: 27 Mayıs - Sayfa 4

1941 - Alman zırhlısı Bismarck, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından batırıldı.

1944 - Latin harfleri ile ilk Cumhuriyet altını basıldı.

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