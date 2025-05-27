Tarihte bugün: 27 Mayıs
27 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
27 Mayıs'ta yaşanan olaylar
1703 - Rus Çarı I. Petro, Rus İç Savaşı sırasında Petrograd, Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak anılan Sankt-Peterburg şehrini kurdu.
1905 - Tsushima Muharebesi başladı. Ertesi gün Japon Donanması'nın, Rus Donanması'nı neredeyse yok etmesiyle son buldu. Bu savaş dünya tarihinin ilk modern deniz savaşı oldu.
1907 - San Francisco, Kaliforniya'da veba salgını baş gösterdi.
1915 - Osmanlı Hükümeti tarafından Sevk ve İskan Kanunu kabul edildi.
1935 - Türkiye'de hafta tatili, Cuma'dan Pazar'a alındı.
1940 - Le Paradis katliamı: Almanlar tarafından çevrilen Kraliyet Norfolk Müfrezesi'nden 99 askerden sadece 2'si kurtulabildi.