Tarihte bugün: 27 Ocak
27 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
27 Ocak'ta yaşanan olaylar
1521 - Mastaba Meydan Muharebesi'nde Canberdi Gazali İsyanı bastırıldı.
1695 - II. Ahmet'in ölümüyle, II. Mustafa Osmanlı padişahı oldu.
1785 - Georgia Üniversitesi kuruldu.
1880 - Thomas Edison, elektrik ampulünün patentini aldı.
1901 - Alman Çeşmesi açıldı.
1915 - Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, Haiti'yi işgal etti.
1918 - Amerikalı romancı Edgar Rice Burroughs'un yarattığı "Tarzan"ı konu alan ilk film, Gorillerin Tarzanı (Tarzan of the Apes) adıyla ABD'de gösterime girdi. Oyuncu Elmo Lincoln, beyazperdenin ilk Tarzan'ı oldu.
1923 - İzmir'e gelen Mustafa Kemal Paşa, Karşıyaka'da trenden inerek, Ege gezisine başladığı gün (14 Ocak) ölen annesinin (Zübeyde Hanım) kabrini ziyaret etti.
1926 - John Logie Baird ilk televizyon yayınını gerçekleştirdi.