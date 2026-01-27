Tarihte bugün: 27 Ocak

  1. Ekonomim
27 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

27 Ocak'ta yaşanan olaylar

1521 - Mastaba Meydan Muharebesi: Canberdi Gazali İsyanı bastırıldı.

1695 - II. Ahmet'in ölümüyle, II. Mustafa Osmanlı padişahı oldu.

1785 - Georgia Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) kuruldu.

1880 - Thomas Edison, elektrik ampulünün patentini aldı.

1901 - Alman Çeşmesi açıldı.

1915 - Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, Haiti'yi işgal etti.

1918 - Amerikalı romancı Edgar Rice Burroughs'un yarattığı "Tarzan"ı konu alan ilk film, Gorillerin Tarzanı (Tarzan of the Apes) adıyla ABD'de gösterime girdi. Oyuncu Elmo Lincoln, beyazperdenin ilk Tarzan'ı oldu.

1923 - İzmir'e gelen Mustafa Kemal Paşa, Karşıyaka'da trenden inerek, Ege gezisine başladığı gün (14 Ocak) ölen annesinin (Zübeyde Hanım) kabrini ziyaret etti.

1926 - John Logie Baird ilk televizyon yayınını gerçekleştirdi.

1934 - Fransa'da Camille Chautemps istifa etti. Yeni hükûmeti, Édouard Daladier kurdu.

1934 - İpek Film Stüdyosu senaryo yarışması açtı.

1937 - Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantısında, Hatay'ın bağımsızlığı kabul edildi.

1940 - Millî Koruma Kanunu, Resmi Gazete'de yayınlandı.

1941 - II. Dünya Savaşı'nda İngilizler Eritre'ye girdi.

1943 - Varlık Vergisini ödemeyen mükellefler, borçlarını "bedenen çalışarak ödemeleri" için çalışma kamplarına gönderildi. Tümü İstanbullu gayrimüslimlerden oluşan 32 kişilik ilk kafile Aşkale'ye doğru yola çıktı.

1945 - Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordu birlikleri, Polonya'da Almanya'nın kurduğu Auschwitz-Birkenau Toplama ve İmha Kampını ele geçirdi.

