Tarihte bugün: 27 Şubat

27 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

27 Şubat'ta yaşanan olaylar

1594 - IV. Henri, Fransa kralı oldu.

1693 - İlk kadın dergisi "The Ladies' Mercury" Londra'da yayımlandı.

1844 - Dominik Cumhuriyeti, Haiti'den bağımsızlığını ilan etti.

1863 - Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı'nda açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.

1879 - Yapay tatlandırıcı sakarin keşfedildi.

1880 - Haydarpaşa-İzmit Demiryolu işçileri greve çıktı.

1900 - Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi (Labour Party) kuruldu.

1900 - Almanya futbol kulübü olan FC Bayern München kuruldu.

1933 - Reichstag Yangını: Olayın ardından yayımlanan bir kararnameyle, Naziler diktatörlüklerinin temellerini atmış oldular.

1937 - Özel teşebbüsçe inşa edilen ilk Türk gemisi "Belkıs", Haliç'te törenle denize indirildi.

1942 - II. Dünya Savaşı: Japon İmparatorluk Donanması ile Müttefik Deniz Kuvvetleri arasında, Cava Deniz Muharebesi gerçekleşti. Muharebe, Japon zaferiyle sonuçlandı ve Hollanda Doğu Hint Adaları, Japon İmparatorluğu tarafından ele geçirildi.

1943 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletindeki bir maden ocağında patlama meydana geldi: 74 işçi öldü.

