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Tarihte bugün: 28 Ağustos

28 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 28 Ağustos - Sayfa 1

28 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1499 - Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Mora yarımadasında Venedik kontrolünde kalan son kale olan İnebahtı'yı fethetti.

1789 - William Herschel, Satürn'ün yeni ay'ını keşfetti.

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Tarihte bugün: 28 Ağustos - Sayfa 2

1845 - Scientific American dergisinin ilk sayısı yayımlandı.

1898 - Caleb Bradham, ürettiği karbonatlı içeceğin adını "Pepsi-Cola" olarak değiştirdi.

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Tarihte bugün: 28 Ağustos - Sayfa 3

1907 - UPS, James E. Casey tarafından Seattle, Washington'da kuruldu.

1916 - Alman İmparatorluğu, Romanya Krallığı'na savaş ilan etti.

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Tarihte bugün: 28 Ağustos - Sayfa 4

1916 - İtalya Krallığı, Alman İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1924 - Gürcistan'da muhalefet, SSCB'ye karşı isyan başlattı.

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