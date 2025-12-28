Tarihte bugün: 28 Aralık
28 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
28 Aralık'ta yaşanan olaylar
1612 - Galileo Galilei, Neptün'ü keşfeden ilk astronom oldu. Fakat yanlışlıkla onu bir yıldız olarak tanımladı.
1785 - NGC 2022 bulutsusu, Frederick William Herschel tarafından keşfedildi.
1836 - İspanya, Meksika'nın bağımsızlığını tanıdı.
1846 - Iowa, Amerika Birleşik Devletleri'nin 29. eyaleti oldu.
1869 - Ohio'lu (ABD) diş doktoru William F. Semple, sakızın patentini aldı.
1878 - Dundee (Birleşik Krallık) yakınlarındaki bir demiryolu köprüsü (Tay Bridge) çöktü: 75 kişi buzlu sularda hayatını kaybetti.
1895 - Alman bilim insanı Wilhelm Röntgen, X ışınlarını keşfettiğini duyurdu.
1895 - Lumière kardeşler, Paris'te Boulevard des Capucinesdeki Grand Cafede izleyiciden ücret alınan ilk gösterimlerini yaparak dünyanın ilk gerçek sinema gösterisini gerçekleştirmiş oldular.
1897 - Edmond Rostand'ın yazdığı "Cyrano de Bergerac" adlı oyun Paris'te gösterime girdi.