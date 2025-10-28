  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 28 Ekim

28 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

28 Ekim'de yaşanan olaylar

1492 - Kristof Kolomb, Küba'yı keşfetti ve İspanya adına el koydu.

1516 - Sadrazam Hadım Sinan Paşa yönetimindeki Osmanlı Ordusu, Memlukları Gazze yakınlarında yendi.
1538 - Yeni Dünya'nın ilk üniversitesi olan Universidad Santo Tomás de Aquino kuruldu.

1636 - İlk Amerikan üniversitesi Harvard kuruldu.

1848 - İspanya'da ilk demiryolu, Barselona-Mataró arasında hizmete girdi.

1886 - Özgürlük Heykeli, Fransızların hediyesi olarak New York'a dikildi.

1893 - Çaykovski'nin 6 No'lu Pathétique Senfonisinin galası Sankt-Peterburg'da, bestecinin ölümünden sadece dokuz gün önce yapıldı.

1908 - İstanbul'da Ermenice Jamanak gazetesi yayımlanmaya başladı.

1918 - Çekoslovakya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu İmparatorluğundan bağımsızlığını kazandı.

1918 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu ile Britanya İmparatorluğu arasında yapılan Suriye-Filistin Cephesi, kesin Britanya İmparatorluğu zaferiyle sonuçlandı.

1923 - Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.

1927 - Türkiye'de ilk nüfus sayımı yapıldı.

