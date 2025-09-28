  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 28 Eylül

28 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

28 Eylül'de yaşanan olaylar

1538 - Osmanlı Donanması ile Haçlı Donanması arasındaki Preveze Deniz Muharebesi, Osmanlı galibiyetiyle sonuçlandı.

1730 - Lale Devri'ni sona erdiren Patrona Halil İsyanı başladı.

1864 - Uluslararası Emekçiler Birliği (Birinci Enternasyonal) Londra'da kuruldu.

1889 - Metrik sistemin temel birimleri olan kilogram ve metre, Fransa'da düzenlenen I. Ağırlıklar ve Ölçümler Genel Konferansı'nda tanımlandı.

1920 - Kazım Karabekir komutasındaki Türk Ordusu (15. Kolordu), Doğu Harekatı'nı başlatarak taarruza geçti.

1928 - Alexander Fleming, Penicillium Notatum isimli bir küfün antibiyotik özellikler taşıdığını keşfetti ve Penisilini buldu.

1937 - Anayasanın değiştirileceğini iddia eden Tan gazetesi Bakanlar Kurulu tarafından 10 günlüğüne kapatıldı.

1937 - Mussolini ve Hitler, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda bir milyonu aşkın insanın katıldığı bir gösteride, birlikte konuşarak gövde gösterisi yaptı.

