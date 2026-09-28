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Tarihte bugün: 28 Eylül

28 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 28 Eylül - Sayfa 1

28 Eylül'de yaşanan olaylar

1538 - Osmanlı Donanması ile Haçlı Donanması arasındaki Preveze Deniz Muharebesi, Osmanlı galibiyetiyle sonuçlandı.

1730 - Lâle Devri'ni sona erdiren Patrona Halil İsyanı başladı.

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Tarihte bugün: 28 Eylül - Sayfa 2

1864 - Uluslararası Emekçiler Birliği (Birinci Enternasyonal) Londra'da kuruldu.

1889 - Metrik sistemin temel birimleri olan kilogram ve metre, Fransa'da düzenlenen I. Ağırlıklar ve Ölçümler Genel Konferansı'nda tanımlandı.

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Tarihte bugün: 28 Eylül - Sayfa 3

1920 - Kâzım Karabekir komutasındaki Türk Ordusu (15. Kolordu), Doğu Harekatı'nı başlatarak taarruza geçti.

1928 - Alexander Fleming, Penicillium Notatum isimli bir küfün antibiyotik özellikler taşıdığını keşfetti ve Penisilini buldu.

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Tarihte bugün: 28 Eylül - Sayfa 4

1937 - Mussolini ve Hitler, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda bir milyonu aşkın insanın katıldığı bir gösteride, birlikte konuşarak gövde gösterisi yaptı.

1939 - Nazi Almanyası ve SSCB, işgal ettikleri Polonya'yı paylaştıklarını içeren bir protokol imzaladı.

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