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Tarihte bugün: 28 Haziran

28 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 28 Haziran - Sayfa 1

28 Haziran'da yaşanan olaylar

1389 - I. Kosova Muharebesi: I. Murad önderliğindeki Osmanlı Ordusu ile Sırp Kumandanı Lazar Hrebelyanoviç önderliğindeki çok uluslu Balkan Ordusu arasında yapılan muharebe, Osmanlı Ordusu'nun galibiyeti ile sonuçlandı.

1763 - Macaristan'nın Komárom kentinde, 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.

1838 - I. Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi. Kraliçe, 20 Haziran'da tahta çıkmıştı.

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Tarihte bugün: 28 Haziran - Sayfa 2

1841 - Giselle balesinin prömiyeri, ilk kez Paris'teki "Théâtre de l'Académie Royale de Musique" tiyatrosunda yapıldı.

1862 - Tasviri Efkar gazetesi, Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı.

1894 - İşçi Bayramı, Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi.

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Tarihte bugün: 28 Haziran - Sayfa 3

1895 - El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek, "Orta Amerika Birliği"ni kurdular.

1914 - Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophia'nın, Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine I. Dünya Savaşı'na giden süreç başladı.

1919 - I. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Antlaşması imzalandı.

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Tarihte bugün: 28 Haziran - Sayfa 4

1921 - Kocaeli, İngiliz ve Yunan birliklerinden alınarak, tekrar Türk topraklarına geri katıldı.

1923 - Darülfünun, Mustafa Kemal'e "Fahri Müderrislik Şahadetnamesi" gönderdi.

1928 - Sosyalist Hermann Müller, Almanya Şansölyesi olarak göreve başladı.

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