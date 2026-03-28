  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
Tarihte bugün: 28 Mart

28 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Mart'ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 28 Mart - Sayfa 1

28 Mart'ta yaşanan olaylar

1802 - Pallas asteroidi, Alman astronom Heinrich Wilhelm Matthias Olbers tarafından keşfedildi.

1854 - Kırım Savaşı: Fransa, Rusya'ya savaş açtı.

1930 - Türkiye Hükümeti, yabancı ülkelerden Türkiye'deki şehirleri için Türkçe adlarını kullanmalarını resmen talep etti. Bu tarihten sonra Posta İdaresi, Angora veya Constatinople olarak adreslenmiş mektupları, Ankara ve İstanbul'a ulaştırmadı. 

1 | 8
Tarihte bugün: 28 Mart - Sayfa 2

1933 - Hitler, Yahudileri ve Yahudilere ait mağazaları boykot için emir verdi.

1939 - Madrid, General Francisco Franco'nun güçleri tarafından ele geçirildi. İspanya İç Savaşı sona erdi.

1944 - Adapazarı ve civarında 2831 kişinin öldüğü bir deprem oldu. Mısır Kralı Faruk, deprem felaketzedelerine 1000 Mısır Lirası yardımda bulundu.

2 | 8
Tarihte bugün: 28 Mart - Sayfa 3

1947 - Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu kuruldu.

1950 - Türkiye, İsrail'i resmen tanıdı.

1961 - Türkiye'de Anayasa'nın halkoyuna sunulması hakkındaki kanun kabul edildi.

3 | 8
Tarihte bugün: 28 Mart - Sayfa 4

1962 - Türkiye'de Ekim 1960'ta Askeri Yönetimce görevlerinden uzaklaştırılan 147 öğretim üyesinin görevlerine dönmelerine olanak sağlayan kanun, TBMM'de kabul edildi.

1963 - 22 Mart'ta sağlık nedenleriyle tahliye edilen eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın serbest bırakılması tepkilere yol açınca, cezasının ertelenmesine ilişkin karar kaldırıldı.

1965 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama Eyaletinde, Martin Luther King'in önderliğinde 25 bin kişi sivil haklar için yürüdü.

4 | 8