Tarihte bugün: 28 Mart

28 Mart'ta yaşanan olaylar

1802 - Pallas asteroidi, Alman astronom Heinrich Wilhelm Matthias Olbers tarafından keşfedildi.

1854 - Kırım Savaşı: Fransa, Rusya'ya savaş açtı.

1930 - Türkiye Hükümeti, yabancı ülkelerden Türkiye'deki şehirleri için Türkçe adlarını kullanmalarını resmen talep etti. Bu tarihten sonra Posta İdaresi, Angora veya Constatinople olarak adreslenmiş mektupları, Ankara ve İstanbul'a ulaştırmadı.