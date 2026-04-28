Tarihte bugün: 28 Nisan
28 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
28 Nisan'da yaşanan olaylar
1915 - Birinci Kirte Muharebesi başladı.
1916 - Kût'ül-Amâre bölgesinde 5 aydır kuşatma altında bulunan İngiliz birlikleri teslim oldular.
1920 - İstanbul Hükümeti, Anadolu'da saltanatı devam ettirmek amacıyla Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği'ni yayınladı.
1920 - Azerbaycan, Sovyetler Birliği'ne katıldı. (1991'de tekrar ayrılmıştır.)
1935 - Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin adı, Kızılay olarak değiştirildi.
1936 - Mısır'da Kral Fuad'ın beklenmeyen ölümü üzerine, 16 yaşındaki Prens Faruk Kral oldu.
1945 - İtalyan diktatör Benito Mussolini ile sevgilisi Clara Petacci kurşuna dizildi. Cansız bedenleri bir benzin istasyonunda ayaklarından asılarak teşhir edildi.
1947 - Thor Heyerdahl ve beş kişilik mürettebatı, Kon-Tiki adlı tekneyle Peru'dan yola çıktı. Amaçları, çok önceleri Peruluların Polinezya'ya yerleşmiş olduklarını kanıtlamaktı.
1950 - Nightingale Hemşire Koleji, İstanbul'da açıldı.