  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
Tarihte bugün: 28 Nisan

28 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 28 Nisan - Sayfa 1

28 Nisan'da yaşanan olaylar

1915 - Birinci Kirte Muharebesi başladı.

1916 - Kût'ül-Amâre bölgesinde 5 aydır kuşatma altında bulunan İngiliz birlikleri teslim oldular.

1920 - İstanbul Hükümeti, Anadolu'da saltanatı devam ettirmek amacıyla Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği'ni yayınladı.

1 | 9
Tarihte bugün: 28 Nisan - Sayfa 2

1920 - Azerbaycan, Sovyetler Birliği'ne katıldı. (1991'de tekrar ayrılmıştır.)

1935 - Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin adı, Kızılay olarak değiştirildi.

1936 - Mısır'da Kral Fuad'ın beklenmeyen ölümü üzerine, 16 yaşındaki Prens Faruk Kral oldu.

2 | 9
Tarihte bugün: 28 Nisan - Sayfa 3

1945 - İtalyan diktatör Benito Mussolini ile sevgilisi Clara Petacci kurşuna dizildi. Cansız bedenleri bir benzin istasyonunda ayaklarından asılarak teşhir edildi.

1947 - Thor Heyerdahl ve beş kişilik mürettebatı, Kon-Tiki adlı tekneyle Peru'dan yola çıktı. Amaçları, çok önceleri Peruluların Polinezya'ya yerleşmiş olduklarını kanıtlamaktı.

1950 - Nightingale Hemşire Koleji, İstanbul'da açıldı.

3 | 9
Tarihte bugün: 28 Nisan - Sayfa 4

1960 - İstanbul Üniversitesi'nde çıkan olaylarda, Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz öldü. İstanbul ve Ankara'da sıkıyönetim ilan edildi.

1963 - Topraksız köylüler Adana'da yürüyüş yaptı.

1967 - Expo '67 fuarı, Kanada'nın Montreal kentinde halkın ziyaretine açıldı.

4 | 9