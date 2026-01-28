Tarihte bugün: 28 Ocak
28 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
28 Ocak'ta yaşanan olaylar
1517 - Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Ordusu, Kahire'ye girdi.
1547 - VI. Edward, İngiltere Kralı oldu.
1807 - Pall Mall Sokağı, tarihte ışıklandırılan ilk sokak oldu.
1820 - Fabian Gottlieb von Bellingshausen ve Mikhail Petrovich
Lazarev öncülüğündeki Rus ekip, Antarktika kıtasını keşfetti.
1871 - Fransa-Prusya Savaşı: Fransa teslim oldu ve savaş sona erdi.
1887 - Eyfel Kulesi'nin yapımına başlandı.
1909 - İspanya-Amerika Savaşı'ndan beri orada olan Amerikan birlikleri, Küba'dan ayrıldı.
1915 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu ile Britanya İmparatorluğu arasında Suriye-Filistin Cephesi başladı.
1918 - Lev Troçki, Sovyetler Birliği'nde Kızıl Ordu'yu kurmaya başladı.
1920 - Osmanlı Mebusan Meclisi'nin gizli oturumunda, Misak-ı Milli kabul edildi.
1921 - Mustafa Suphi ve arkadaşları, Trabzon'a geldikten sonra İskele Kahyası İttihatçı Yahya tarafından bir motora bindirildiler ve gece denizde öldürüldüler.
1921 - Albert Einstein, evrenin ölçülebileceğini öne sürdü. Bilim dünyasında bir tartışma başlattı.