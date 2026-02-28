Tarihte bugün: 28 Şubat
28 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
28 Şubat'ta yaşanan olaylar
1855 - 1855 Bursa depremi meydana geldi.
1870 - Osmanlı padişahı Abdülaziz "Bulgar Eksarhanesinin" (Rumlardan bağımsız Bulgar Ortodoks Kilisesi) kurulmasına izin verdi.
1902 - Gürcistan'ın başkenti Batum'da bulunan Rothschild fabrikasında işten çıkartmalara karşı 400 işçinin katılımıyla bir grev yapıldı. Polis 32 işçiyi tutukladı. Grev öncesinde fabrikada kurulan grev komitesinin lideri Josef Stalin'di.
1919 - Nasrullah Han'ın yerine tahta çıkan Emanullah Han, tahta çıkma töreninde yaptığı konuşmada Afganistan'ın bağımsızlığını ilan etti.
1921 - TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.
1922 - Mısır, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1935 - Wallace Carothers, naylonu keşfetti.
1939 - Sözlük yazımı tarihinin en ünlü hatalarından biri keşfedildi, Webster's New International Dictionary nin 2. Baskısında Dord adlı uydurma bir kelimenin yoğunluk karşılığıyla baskıya verildiği anlaşıldı.
1940 - İlk kez bir basketbol maçı ABD'de televizyondan naklen yayınlandı. Fordham ile Pittsburgh Üniversiteleri takımlarının Madison Square Garden'da yaptığı basketbol maçı, televizyondan yayımlanan ilk basketbol karşılaşması oldu.
1942 - II. Dünya Savaşı: Japon İmparatorluk Donanması ile Müttefik Deniz Kuvvetleri arasında, Java ve Sumatra adalarını ayıran Sunda Boğazı'nda, Sunda Boğazı Muharebesi gerçekleşti.
1942 - İstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.
1945 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzaladı.