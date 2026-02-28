Tarihte bugün: 28 Şubat

1935 - Wallace Carothers, naylonu keşfetti.

1939 - Sözlük yazımı tarihinin en ünlü hatalarından biri keşfedildi, Webster's New International Dictionary nin 2. Baskısında Dord adlı uydurma bir kelimenin yoğunluk karşılığıyla baskıya verildiği anlaşıldı.

1940 - İlk kez bir basketbol maçı ABD'de televizyondan naklen yayınlandı. Fordham ile Pittsburgh Üniversiteleri takımlarının Madison Square Garden'da yaptığı basketbol maçı, televizyondan yayımlanan ilk basketbol karşılaşması oldu.