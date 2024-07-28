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Tarihte bugün: 28 Temmuz

28 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 28 Temmuz - Sayfa 1

28 Temmuz'da tarihte yaşanan olaylar

1299 - Marco Polo, Venedik'e döndü.

1402 - Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştü; Osmanlı Devletinde "Fetret Devri" başladı.

1794 - Fransız devrimci lider Maximilien Robespierre, giyotinle başı kesilerek idam edildi.

1808 - Osmanlı Padişahı III. Selim hayatını kaybetti.

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Tarihte bugün: 28 Temmuz - Sayfa 2

1821 - Arjantinli general Jose de San Martin, Lima'ya girerek Peru'nun İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1914 - Sırbistan'ın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun verdiği Ültimatomu kabul etmemesi üzerine I. Dünya Savaşı başladı.

1920 - Meksikalı isyancı Panço Villa teslim oldu.

1921 - Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi, Ankara'ya yürüme kararı aldı.

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Tarihte bugün: 28 Temmuz - Sayfa 3

1929 - Savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu, 48 ülke tarafından imzalandı.

1939 - Demiryolu Aşkale'ye ulaştı.

1943 - II. Dünya Savaşı'nda İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Hamburg'u bombalaması sonucu çıkan yangınlarda 42.000 Alman sivil öldü.

1945 - New York'ta Empire State Binası'nın 78. katına, bir B-25 Mitchell bombardıman uçağı çarptı ve 24 kişi öldü.

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Tarihte bugün: 28 Temmuz - Sayfa 4

1946 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1957 - Meksika'da, Acapulco merkezli bir deprem gerçekleşti.

1962 - Yönetmen Elia Kazan, America America filminin çekimlerine İstanbul'da başladı.

1965 - Vietnam Savaşı'nda ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Güney Vietnam'daki Amerikan güçlerinin sayısının 75.000'den 125.000'e çıkarılmasını istedi.

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