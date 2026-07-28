Tarihte bugün: 28 Temmuz
28 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
28 Temmuz'da yaşanan olaylar
1299 - Marco Polo, Venedik'e döndü.
1402 - Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştü; Osmanlı Devletinde "Fetret Devri" başladı.
1794 - Fransız devrimci lider Maximilien Robespierre, giyotinle başı kesilerek idam edildi.
1808 - Osmanlı Padişahı III. Selim, İstanbul'da IV. Mustafa'nın emriyle boğularak öldürüldü.
1821 - Arjantinli general Jose de San Martin, Lima'ya girerek Peru'nun İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1914 - Sırbistan'ın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun verdiği Ültimatomu kabul etmemesi üzerine I. Dünya Savaşı başladı.