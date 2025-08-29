  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 29 Ağustos

Tarihte bugün: 29 Ağustos

29 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 29 Ağustos - Sayfa 1

29 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1521 - Belgrad'ın Fethi: Belgrad, Osmanlı Ordusu tarafından fethedildi.

1526 - Kanuni Sultan Süleyman, Macar Ordusu'nu Mohaç'ta büyük bir yenilgiye uğrattı.

1 | 15
Tarihte bugün: 29 Ağustos - Sayfa 2

1541 - Osmanlı Ordusu, Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'i ele geçirdi.

1756 - Prusya Kralı II. Frederick, Saksonya'ya saldırdı; Yedi Yıl Savaşları başladı.

2 | 15
Tarihte bugün: 29 Ağustos - Sayfa 3

1825 - Portekiz, Brezilya'nın bağımsızlığını tanıdı.

1831 - Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfetti.

3 | 15
Tarihte bugün: 29 Ağustos - Sayfa 4

1842 - İngiltere ile Çin arasında "I. Afyon Savaşı"nı sona erdiren Nanking Antlaşması imzalandı.

1855 - Osmanlı'da ilk telgraf görüşmesi yapıldı. İstanbul-Edirne, İstanbul-Şumnu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu'dan İstanbul'a gönderildi. Kırım Savaşı'ndan bilgi veren telgrafta, "Müttefik askerleri Sivastopol'a girmişlerdir." yazılıydı. Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı.

4 | 15