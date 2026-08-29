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Tarihte bugün: 29 Ağustos

29 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 29 Ağustos - Sayfa 1

29 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1521 - Belgrad'ın Fethi: Belgrad, Osmanlı Ordusu tarafından fethedildi.

1526 - Kanuni Sultan Süleyman, Macar Ordusu'nu Mohaç'ta büyük bir yenilgiye uğrattı.

1541 - Osmanlı Ordusu, Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'i ele geçirdi.

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Tarihte bugün: 29 Ağustos - Sayfa 2

1756 - Prusya Kralı II. Frederick, Saksonya'ya saldırdı; Yedi Yıl Savaşları başladı.

1825 - Portekiz, Brezilya'nın bağımsızlığını tanıdı.

1831 - Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfetti.

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Tarihte bugün: 29 Ağustos - Sayfa 3

1842 - İngiltere ile Çin arasında "I. Afyon Savaşı"nı sona erdiren Nanking Antlaşması imzalandı.

1855 - Osmanlı'da ilk telgraf görüşmesi yapıldı. İstanbul-Edirne, İstanbul-Şumnu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu'dan İstanbul'a gönderildi. Kırım Savaşı'ndan bilgi veren telgrafta, "Müttefik askerleri Sivastopol'a girmişlerdir." yazılıydı. Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı.

1885 - Gottlieb Daimler, ilk motosiklet patentini aldı.

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Tarihte bugün: 29 Ağustos - Sayfa 4

1898 - Goodyear şirketinin kuruluşu.

1907 - Québec köprüsü, inşası sırasında çöktü: 75 işçi öldü.

1915 - İkinci Anafartalar Muharebesi'ni Osmanlı tarafı kazandı.

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