Tarihte bugün: 29 Aralık

29 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

29 Aralık'ta yaşanan olaylar

1845 - Teksas, ABD'nin 28. eyaleti oldu.

1890 - Yaralı Diz Katliamı adı verilen olayda, ABD askerleri 62'si kadın ve çocuk, en az 153 Kızılderili öldürdüler.

1921 - İsmet Paşa'nın komutası altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Millî Kuvvetlere karşı saldırıya geçti.

1941 - NBC, Türkçe radyo yayınına başladı.

1976 - Bursa TOFAŞ Otomobil Fabrikası'nda, Murat 131'in imalatına başlandı.

1978 - İran'da muhalefet lideri Şahpur Bahtiyar Başbakan oldu.

1982 - 12 Eylül'ün 22. idamı: 1975 yılında evlenmek istediği genç kızın başka biriyle nişanlanması üzerine kızın çalıştığı tarlaya gidip kızı, kızın annesini ve bir kadını daha öldüren Halil Fevzi Uyguntürk, idam edildi.

1982 - 12 Eylül'ün 23. idamı: Amcasını öldüren katilin 1974'te çıkarılan af kanunuyla hapisten çıkması sonucu 1975 yılında katili, katilin karısını ve oğlunu öldüren Kâzım Ergün, idam edildi.

1982 - 12 Eylül'ün 24. idamı: 1975 yılında evi terk eden karısını ve karısının sığındığı kayınbiraderini öldüren Muzaffer Öner, idam edildi.

1984 - Hindistan'da 31 Ekim'de öldürülen Başbakan İndira Gandhi'nin yerine, oğlu Rajiv Gandhi geçti.

1985 - Lübnan'da on yıllık iç savaşa son veren barış antlaşması, Müslüman ve Hristiyan dini liderleri tarafından Suriye'nin başkenti Şam'da imzalandı.

1989 - Yazar Vaclav Havel, Çekoslovakya Devlet Başkanı seçildi. 40 yıl aradan sonra ilk komünist olmayan aday.

