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Tarihte bugün: 29 Eylül

29 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 29 Eylül - Sayfa 1

30 Eylül'de yaşanan olaylar

1227 - Kutsal Roma imparatoru II. Friedrich, Papa IX. Gregorius tarafından aforoz edildi.

1555 - Damat Rüstem Paşa, ikinci kez Osmanlı Sadrazamı oldu.

1808 - Sened-i İttifak imzalandı.

1885 - Dünyanın ilk elektrikli tramvay hattı, Birleşik Krallık'nın Londra kentinde faaliyete geçti.

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Tarihte bugün: 29 Eylül - Sayfa 2

1911 - İtalya Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti ve Trablusgarp Savaşı başladı.

1913 - II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı ile Bulgaristan Krallığı arasında İstanbul Antlaşması imzalandı.

1918 - Bulgaristan Krallığı, Selanik Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak I. Dünya Savaşı'ndan çekildi.

1920 - Kazım Karabekir komutasındaki Türk Ordusu, Ermenistan ile yaptığı savaş sonucunda Sarıkamış'ı ele geçirdi.

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Tarihte bugün: 29 Eylül - Sayfa 3

1923 - Birleşik Krallık Filistin Mandası oluşturuldu.

1933 - Komünist Enternasyonal Genel Sekreteri Georgi Dimitrov'un suçlandığı Reichstag Yangını soruşturmasında, diğer sanık Marinus van der Lubbe yangını çıkardığını itiraf etti.

1937 - Çin Cumhuriyeti'nde Japon tehdidine karşı milliyetçi general Çan Kay Şek ile komünist önder Mao Zedong birlikte davranma kararı aldı.

1938 - Fransa, İtalya Krallığı ve Birleşik Krallık, Münih Antlaşması'nı imzalayarak Nazi Almanyası'nın Çekoslovakya'nın Südet bölgesini işgal etmesini kabul etti.

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Tarihte bugün: 29 Eylül - Sayfa 4

1960 - Türkiye'de Demokrat Parti kapatıldı.

1971 - Umman, Arap Birliği'ne katıldı.

1991 - Haiti'de askerî darbe gerçekleşti.

1992 - PKK, Hakkari-Şemdinli'deki Jandarma Taburu'na saldırdı. 2'si astsubay 23 asker ile 5 korucu hayatını yitirdi. Saldırıdan sonra başlayan operasyonlarda 58 PKK mensubu öldürüldü.

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