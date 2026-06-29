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Tarihte bugün: 29 Haziran

29 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 29 Haziran - Sayfa 1

29 Haziran'da yaşanan olaylar

1868 - Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin yayın organı olarak düşünülen Hürriyet gazetesi, Londra'da yayınlanmaya başlandı.

1871 - İlk sendikacılık yasası, Birleşik Krallık Parlamentosunda onaylandı.

1880 - Fransa, Tahiti'yi topraklarına kattı.

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Tarihte bugün: 29 Haziran - Sayfa 2

1923 - Fenerbahçe, İşgal Kuvvetleriyle oynadığı "General Harrington Kupası"nı kazandı.

1925 - Diyarbakır İstiklal Mahkemesince idama mahkûm edilen Şeyh Said ile adamları idam edildi.

1933 - Sivas-Erzurum Demiryolunun inşasına başlanıldı.

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Tarihte bugün: 29 Haziran - Sayfa 3

1934 - Bitlis'te doğan Zaro Ağa, 157 yaşındayken öldü. İç organları inceleme amacıyla alındı.

1938 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kuruldu.

1938 - İstiklal Mahkemeleri kararıyla mahkûm olanlarla, 150'likler adı verilen listede bulunanlar hakkında Af Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

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Tarihte bugün: 29 Haziran - Sayfa 4

1939 - Hatay Devleti Meclisi, oy birliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı.

1956 - Amerikalı oyun yazarı Arthur Miller ile aktris Marilyn Monroe, Londra'da evlendiler.

1969 - Galatasaray, Metin Oktay’ın son maçını oynadığı finalde Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.

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