Tarihte bugün: 29 Kasım
29 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
29 Kasım'da yaşanan olaylar
1114 - Sabahın erken saatlerinde Maraş'ta büyük bir deprem meydana gelmiştir.
1864 - Sand Creek Katliamı gerçekleşti.
1877 - Thomas Edison, fonograf cihazının tanıtımını yaptı.
1899 - FC Barcelona kulübü kuruldu.
1913 - Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE, Fédération Internationale d'Escrime), Paris'te kuruldu.
1922 - Howard Carter, Firavun Tutankhamun'un mezarını halkın ziyaretine açtı.
1929 - Amerikalı Amiral Richard E. Byrd, Güney Kutbu üzerinde uçan ilk insan oldu.
1935 - İstanbul'da Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.
1936 - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Devrim Tarihi dersleri başladı.
1937 - Hatay Devleti'nde bağımsız rejim yürürlüğe girdi.
1938 - Dr. Lütfi Kırdar, İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığına atandı.
1944 - Arnavutluk Halk Cumhuriyeti kuruldu.
1944 - Mavi Bebek Sendromu adı verilen yenidoğan kalp hastalığını düzeltmek için insan üzerinde ilk cerrahi tedavi, Alfred Blalock ve Vivien Thomas adlı cerrahlar tarafından Baltimore, Maryland'deki Johns Hopkins Hastanesi nde gerçekleştirildi.
1945 - Yugoslavya Federal Cumhuriyeti kuruldu.
1947 - Birleşmiş Milletler, Araplar'ın şiddetli muhalefetine karşın, Filistin'in bölünmesini ve bağımsız bir İsrail Devleti kurulmasını kararlaştırdı.
1963 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Başkan John F. Kennedy'ye düzenlenen suikastı araştırmak üzere Warren Komisyonu adı verilen bir heyet görevlendirdi.