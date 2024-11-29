Tarihte bugün: 29 Kasım

1944 - Mavi Bebek Sendromu adı verilen yenidoğan kalp hastalığını düzeltmek için insan üzerinde ilk cerrahi tedavi, Alfred Blalock ve Vivien Thomas adlı cerrahlar tarafından Baltimore, Maryland'deki Johns Hopkins Hastanesi nde gerçekleştirildi.

1945 - Yugoslavya Federal Cumhuriyeti kuruldu.

1947 - Birleşmiş Milletler, Araplar'ın şiddetli muhalefetine karşın, Filistin'in bölünmesini ve bağımsız bir İsrail Devleti kurulmasını kararlaştırdı.

1963 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Başkan John F. Kennedy'ye düzenlenen suikastı araştırmak üzere Warren Komisyonu adı verilen bir heyet görevlendirdi.