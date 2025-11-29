Tarihte bugün: 29 Kasım
29 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
29 Kasım'da yaşanan olaylar
1114 - Sabahın erken saatlerinde Maraş'ta büyük bir deprem meydana gelmiştir.
1864 - Sand Creek Katliamı gerçekleşti.
1877 - Thomas Edison, fonograf cihazının tanıtımını yaptı.
1899 - FC Barcelona kulübü kuruldu.
1913 - Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE, Fédération Internationale d'Escrime), Paris'te kuruldu.
1922 - Howard Carter, Firavun Tutankhamun'un mezarını halkın ziyaretine açtı.
1929 - Amerikalı Amiral Richard E. Byrd, Güney Kutbu üzerinde uçan ilk insan oldu.
1935 - İstanbul'da Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.
1936 - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Devrim Tarihi dersleri başladı.