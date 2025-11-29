  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 29 Kasım

Tarihte bugün: 29 Kasım

29 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 29 Kasım - Sayfa 1

29 Kasım'da yaşanan olaylar

1114 - Sabahın erken saatlerinde Maraş'ta büyük bir deprem meydana gelmiştir.

1864 - Sand Creek Katliamı gerçekleşti.

1877 - Thomas Edison, fonograf cihazının tanıtımını yaptı.

1 | 9
Tarihte bugün: 29 Kasım - Sayfa 2

1899 - FC Barcelona kulübü kuruldu.

1913 - Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE, Fédération Internationale d'Escrime), Paris'te kuruldu.

1922 - Howard Carter, Firavun Tutankhamun'un mezarını halkın ziyaretine açtı.

2 | 9
Tarihte bugün: 29 Kasım - Sayfa 3

1929 - Amerikalı Amiral Richard E. Byrd, Güney Kutbu üzerinde uçan ilk insan oldu.

1935 - İstanbul'da Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.

1936 - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Devrim Tarihi dersleri başladı.

3 | 9
Tarihte bugün: 29 Kasım - Sayfa 4

1937 - Hatay Devleti'nde bağımsız rejim yürürlüğe girdi.

1938 - Dr. Lütfi Kırdar, İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığına atandı.

1944 - Arnavutluk Halk Cumhuriyeti kuruldu.

4 | 9