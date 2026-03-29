Tarihte bugün: 29 Mart
29 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
29 Mart'ta yaşanan olaylar
1430 - II. Murad komutasında Osmanlı İmparatorluğu, Selanik'i Venedik Cumhuriyeti'nden ele geçirdi.
1461 - İngiltere tahtı için yapılan Güller Savaşı'ında, York Hanedanı'ından IV. Edward, Lancaster Hanedanı'ndan VI. Henry'yi Towton savaşında yendi.
1903 - Marconi'nin telsiz sistemi aracılığıyla, Londra ve New York arasında düzenli haber akışı başladı.
1938 - Harp Okulu Mahkemesi, Nâzım Hikmet'i 28 yıl hapse mahkûm etti.
1950 - Nâzım Hikmet, Bursa Cezaevi'nde açlık grevine başladı.
1957 - Kıbrıs'ta gerginliğin tırmanması üzerine, Ada'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.