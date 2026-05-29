Tarihte bugün: 29 Mayıs

1927 - Ankara-Kayseri Demiryolu, İsmet Paşa tarafından açıldı.

1936 - Türk bayrağı hakkında kanun, TBMM'de kabul edildi.

1937 - Türkiye ile Fransa arasında "Sancak"ın (Hatay) "Tamamiyet-i Mülkiyesini Tekeffül eden Antlaşma" ile "Türkiye - Suriye Hududunun Teminine dair Antlaşma" ve "Müşterek Beyanname ve Beyannameye bağlı Protokol" Cenevre'de imzalandı.