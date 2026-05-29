  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 29 Mayıs

Tarihte bugün: 29 Mayıs

29 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 29 Mayıs - Sayfa 1

29 Mayıs'ta yaşanan olaylar

1453 - Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu sona erdirdi. Birçok tarihçi için İstanbul'un Fethi, Orta Çağ'ın sonudur.

1807 - Kabakçı Mustafa ayaklanmasında, isyancılar Şehzade Mustafa ve Mahmut'un kendilerine teslimini istedi. Sultan III. Selim tahttan indirildi, IV. Mustafa tahta çıktı.

1848 - Wisconsin, 30. eyalet olarak ABD'ye katıldı.

1 | 10
Tarihte bugün: 29 Mayıs - Sayfa 2

1867 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kuruldu.

1913 - Igor Stravinsky'nin Le Sacre du Printemps (Bahar Ayini) adlı balesi ilk kez Paris'te sahnelendi.

1914 - Kanada yolcu gemisi "RMS Empress of Ireland", Saint Lawrence Körfezi'nde battı, 1024 yolcu boğularak öldü.

2 | 10
Tarihte bugün: 29 Mayıs - Sayfa 3

1927 - Ankara-Kayseri Demiryolu, İsmet Paşa tarafından açıldı.

1936 - Türk bayrağı hakkında kanun, TBMM'de kabul edildi.

1937 - Türkiye ile Fransa arasında "Sancak"ın (Hatay) "Tamamiyet-i Mülkiyesini Tekeffül eden Antlaşma" ile "Türkiye - Suriye Hududunun Teminine dair Antlaşma" ve "Müşterek Beyanname ve Beyannameye bağlı Protokol" Cenevre'de imzalandı.

3 | 10
Tarihte bugün: 29 Mayıs - Sayfa 4

1939 - CHP 5. Kurultayı Ankara'da toplandı.

1942 - Adolf Hitler, Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in tavsiyesiyle, işgal altındaki Paris'te yaşayan tüm Yahudilerin sol göğüslerine sarı bir yıldız takmalarını emretti.

1953 - Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli şerpa Tenzing Norgay, Everest'e çıkan ilk insanlar oldu.

4 | 10