  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
Tarihte bugün: 29 Nisan

29 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

29 Nisan'da yaşanan olaylar

1091 - Peçenekler ile Bizans İmparatorluğu arasında Levounion Muharebesi gerçekleşti.

1903 - Alberta, Kanada'da meydana gelen toprak kaymasında 70 kişi öldü.

1916 - Kut'ül Ammare Kuşatmasında, Halil Kut Paşa komutasındaki 6. Ordu, Irak cephesinde Kut'ül Ammare kasabasında İngiliz Mezopotamya ordusunu teslim aldı.

1 | 7
Tarihte bugün: 29 Nisan - Sayfa 2

1920 - TBMM, Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu onayladı.

1939 - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Türk güreşçileri Yaşar Doğu ve Mustafa Çakmak, 66 ve 87 kilolarda Avrupa ikincisi oldu.

1939 - Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine atanan von Papen güven mektubunu sundu.

2 | 7
Tarihte bugün: 29 Nisan - Sayfa 3

1945 - İtalya'daki Alman birlikleri teslim oldu.

1945 - Adolf Hitler, Eva Braun ile Berlin'de evlendi ve Amiral Karl Dönitz'i veliahtı tayin etti.

1945 - Sovyet tankları Berlin'e girdi.

3 | 7
Tarihte bugün: 29 Nisan - Sayfa 4

1945 - Dachau Toplama Kampında tutulanlar, ABD Kara Kuvvetleri'ne bağlı 42. Piyade Tümeni ve diğer 7. Ordu birlikleri tarafından kurtarıldı.

1949 - Sabahattin Ali'yi öldüren Ali Ertegin'in yargılanmasına başlandı.

1951 - Helsinki'de serbest stil kategorisinde ilk defa düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nı Türk Millî Takımı kazandı.

4 | 7