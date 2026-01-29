Tarihte bugün: 29 Ocak
29 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
29 Ocak'ta yaşanan olaylar
1595 - William Shakespeare'in oyunu Romeo ve Juliet, muhtemelen ilk kez sahnelendi.
1676 - III. Fyodor, Rus Çarı oldu.
1861 - Kansas, 34. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.
1886 - Karl Benz, benzinle çalışan ilk otomobilin patentini aldı.
1916 - I. Dünya Savaşı: Paris ilk defa Alman zeplinleri ile bombalandı.
1923 - Mustafa Kemal Paşa İzmir'de Latife Hanım'la evlendi.
1928 - Bursa Amerikan Kız Koleji, Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulda Hristiyanlık propagandası yapıldığı iddia edildi.
1930 - İspanya diktatörü General Miguel Primo de Rivera öğrencilerin gösterileri sonucu istifa etmek zorunda kaldı; Başbakanlığa General Dámaso Berenguer atandı.
1931 - Menemen Olayı davasında 37 kişi idama mahkûm edildi ve karar TBMM'nin onayına sunuldu.
1932 - Sultanahmet Camii'nde sekiz hafız Türkçe Kur'an okudu.
1934 - Uluslararası bir festivale katılan ilk Türk filmi Leblebici Horhor Ağa'nın çekimi bitti. Muhsin Ertuğrul'un yönettiği, senaryosu Mümtaz Osman takma adıyla Nâzım Hikmet tarafından yazılan film, aynı yıl 2. Venedik Film Festivali'nde "Onur Diploması" ile ödüllendirildi.
1937 - Sovyetler Birliği'nde Stalin muhalifi 13 kişi ölüm cezasına çarptırıldı.