Tarihte bugün: 29 Temmuz
29 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
29 Temmuz'da yaşanan olaylar
1830 - Fransa'da Temmuz Devrimi; X. Charles tahtından indirildi ve yerine Louis Philippe getirildi.
1832 - Kavalalı İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Hidivliği Ordusu, Ağa Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu'nu Belen Geçidi'nde yapılan muharebede yenilgiye uğrattı.
1890 - Hollandalı ressam Vincent Van Gogh hayatını kaybetti.
1900 - İtalya Kralı I. Umberto, Gaetano Bresci adlı bir anarşist tarafından öldürüldü.
1921 - Adolf Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin Genel Başkanı oldu.
1947 - Dünyanın, tamamı elektronik ilk bilgisayarı ENIAC, hafızasının arttırılması amacıyla verilen aradan sonra tekrar çalıştırıldı ve 2 Ekim 1955'e dek sürekli çalıştı.
1948 - 1948 Yaz Olimpiyatları'nda II. Dünya Savaşı nedeniyle 12 yıldır yapılamayan olimpiyatlar Londra'da başladı.
1953 - TCDD İşletmesi kuruldu.
1951 - Türk futbolcu, teknik direktör ve Galatasaray kulübünün kurucularından Ali Sami Yen hayatını kaybetti.
1957 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kuruldu.
1958 - NASA kuruldu.
1960 - Türk siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Başbakanı Hasan Saka hayatını kaybetti.
1967 - Venezuela'nın Karakas kentinde deprem meydana geldi. Depremde yaklaşık 500 kişi öldü.
1981 - Birleşik Krallık'ta Galler prensi Charles, Lady Diana ile evlendi.
1987 - Margaret Thatcher ile François Mitterrand, Manş Tüneli'nin inşasına ilişkin anlaşmayı imzaladılar.
1989 - İran Devlet Başkanlığı seçimlerini Haşimi Rafsancani kazandı.
1992 - Türk asker, Türk Deniz Kuvvetleri'nin 7. Komutanı ve siyasetçi Kemal Kayacan hayatını kaybetti.
1999 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir Başkan görev başındayken ceza aldı. Başkan Bill Clinton, yalan ifade vermek suçundan 90.000 Dolar ödemeye mahkum edildi.
2005 - Astronomlar, Güneş Sistemi'nde Eris adını verdikleri bir cüce gezegen keşfettiklerini duyurdular.
2016 - Hakkari saldırısı meydana geldi. Hakkari - Çukurca karayolunda yol kontrolü yapan askerlere, PKK tarafından düzenlenen saldırıda, 8 asker hayatını kaybetti, 25 asker de yaralandı.