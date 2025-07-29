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Tarihte bugün: 29 Temmuz

29 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 29 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 29 Temmuz - Sayfa 1

29 Temmuz'da yaşanan olaylar

1830 - Fransa'da Temmuz Devrimi; X. Charles tahtından indirildi ve yerine Louis Philippe getirildi.

1832 - Kavalalı İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Hidivliği Ordusu, Ağa Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu'nu Belen Geçidi'nde yapılan muharebede yenilgiye uğrattı.

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Tarihte bugün: 29 Temmuz - Sayfa 2

1900 - İtalya Kralı I. Umberto, Gaetano Bresci adlı bir kişi tarafından öldürüldü.

1921 - Adolf Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin Genel Başkanı oldu.

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Tarihte bugün: 29 Temmuz - Sayfa 3

1947 - Dünyanın, tamamı elektronik ilk bilgisayarı ENIAC, hafızasının arttırılması amacıyla verilen aradan sonra tekrar çalıştırıldı ve 2 Ekim 1955'e dek sürekli çalıştı.

1948 - 1948 Yaz Olimpiyatları: II. Dünya Savaşı nedeniyle 12 yıldır yapılamayan olimpiyatlar Londra'da başladı.

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Tarihte bugün: 29 Temmuz - Sayfa 4

1953 - TCDD İşletmesi kuruldu.

1957 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kuruldu.

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