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Tarihte bugün: 3 Ağustos

3 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 3 Ağustos - Sayfa 1

3 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1071 - Sanduk Bey komutasındaki Selçuklu Orduları, Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in Malazgirt ve Ahlat'a gönderdiği kuvvetleri geri çekilmeye zorladı ve daha sonra Karahas'taki savaşta Bizans güçlerini dağıttı.

1492 - İspanyol Engizisyonu'nun ardından, İspanya'daki yaklaşık 200.000 Sefarad Yahudisi, İspanyol İmparatorluğu ve Katolik Kilisesi tarafından ülkeden kovuldular, bunların büyük bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul edilecektir.

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Tarihte bugün: 3 Ağustos - Sayfa 2

1492 - Kristof Kolomb, İspanya'dan üç gemiyle Hindistan'a ulaşmak ve yeni kıtalar keşfetmek amacıyla yola çıktı.

1778 - La Scala opera binası, Milano'da açıldı.

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Tarihte bugün: 3 Ağustos - Sayfa 3

1869 - Büyük Samsun yangını meydana geldi. 125.000 m²'lik alan yangından birinci derecede etkilendi.

1914 - I. Dünya Savaşı: Balkan Cephesi başladı.

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Tarihte bugün: 3 Ağustos - Sayfa 4

1914 - Alman İmparatorluğu, Fransa'ya savaş ilan etti.

1914 - Birleşik krallık, Osmanlı İmparatorluğu'nun sipariş ettiği "Sultan Osman I" ve "Reşadiye" isimli 2 zırhlı gemiye el koydu. Hükûmetin geri istediği 4 milyon poundluk ücret ise iade edilmedi.

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