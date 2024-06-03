  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 3 Haziran

Tarihte bugün: 3 Haziran

3 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 3 Haziran - Sayfa 1

3 Haziran’da yaşanan olaylar

1098 - Birinci Haçlı seferi: 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya haçlıların kontrolü altına girdi.

1889 - Kanada topraklarını bir okyanustan diğerine kadar kateden "Kanada Pasifik Demiryolu" tamamlandı.

1889 - Dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Willamette Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi.

1 | 6
Tarihte bugün: 3 Haziran - Sayfa 2

1892 - İngiliz futbol takımı olan Liverpool kuruldu.

1925 - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

1942 - Midway deniz savaşı başladı. İki gün süren savaşta, Japonlar ağır kayıplar verdiler ve Japonların Pasifikteki ilerleyişi durduruldu.

2 | 6
Tarihte bugün: 3 Haziran - Sayfa 3

1955 - İstanbul'da Göksu'nun üzerinde yapılan Elmalı Barajı açıldı.

1955 - Messina Konferansı; Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun doğuşu.

1957 - Türkiye Güreş Milli Takımı, serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.

3 | 6
Tarihte bugün: 3 Haziran - Sayfa 4

1964 - Futbolun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.

1965 - Edward Higgins White, uzayda yürüyen ilk Amerikan oldu.

1974 - Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.

4 | 6