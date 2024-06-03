Tarihte bugün: 3 Haziran
3 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
3 Haziran’da yaşanan olaylar
1098 - Birinci Haçlı seferi: 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya haçlıların kontrolü altına girdi.
1889 - Kanada topraklarını bir okyanustan diğerine kadar kateden "Kanada Pasifik Demiryolu" tamamlandı.
1889 - Dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Willamette Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi.
1892 - İngiliz futbol takımı olan Liverpool kuruldu.
1925 - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.
1942 - Midway deniz savaşı başladı. İki gün süren savaşta, Japonlar ağır kayıplar verdiler ve Japonların Pasifikteki ilerleyişi durduruldu.
1955 - İstanbul'da Göksu'nun üzerinde yapılan Elmalı Barajı açıldı.
1955 - Messina Konferansı; Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun doğuşu.
1957 - Türkiye Güreş Milli Takımı, serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.
1964 - Futbolun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.
1965 - Edward Higgins White, uzayda yürüyen ilk Amerikan oldu.
1974 - Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.