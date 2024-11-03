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Tarihte bugün: 3 Kasım

3 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 3 Kasım - Sayfa 1

3 Kasım'da yaşanan olaylar

1493 - Kristof Kolomb, ikinci seyahatinde Karayip Adaları'nı keşfetti.

1507 - Leonardo da Vinci'ye Lisa Gherardini'nin (Mona Lisa) tablosunu yapma işi verildi. Lisa del Giocondo'nun kocası, karısının 3 dişinin çekilmesi ve yerlerine takma diş takılmasının ardından Da Vinci'ye Mona Lisa tablosunu ısmarladı.

1793 - Fransız oyun yazarı, gazeteci ve feminist Olympe de Gouges giyotinle idam edildi.

1839 - Gülhane Hattı Hümayunu'nun açıklanmasıyla Tanzimat devri başladı.

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Tarihte bugün: 3 Kasım - Sayfa 2

1856 - İngiliz donanması, Çin'in Kanton şehrini topa tuttu.

1868 - ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Ulysses S. Grant kazandı.

1888 - Londra'da Karındeşen Jack, son kurbanını öldürdü. 2002 yılında cinayet romanları yazarı Patricia Cornwell, araştırmaları sonucu Karındeşen Jack'in, Alman asıllı İngiliz empresyonist ressam Walter Sickert olduğunu iddia etti.

1890 - İstanbul'da Sirkeci Garı'nın açılışı yapıldı.

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Tarihte bugün: 3 Kasım - Sayfa 3

1896 - ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi William McKinley kazandı.

1903 - Panama Kolombiya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1906 - SOS tehlike sinyali olarak, Berlin'deki Uluslararası Radyotelegraf Konvansiyonu tarafından kabul edildi.

1908 - ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi William Howard Taft kazandı.

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Tarihte bugün: 3 Kasım - Sayfa 4

1911 - Chevrolet otomobil pazarına resmen girdi.

1912 - Tamamı metalden yapılmış ilk uçak, Fransa'da, pilotlar Ponche ve Prinard tarafından uçuruldu.

1914 - Çanakkale Deniz Savaşları'nın ilk taarruzu olarak iki İngiliz ve iki Fransız gemisince Boğaz'ın giriş tahkimatlarının bombalanması.

1918 - Polonya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.

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