Tarihte bugün: 3 Kasım

1911 - Chevrolet otomobil pazarına resmen girdi.

1912 - Tamamı metalden yapılmış ilk uçak, Fransa'da, pilotlar Ponche ve Prinard tarafından uçuruldu.

1914 - Amerikalı Caresse Crosby (Mary Phelps Jacob) tarafından geliştirilen sütyenin patenti alındı.

1914 - Çanakkale Deniz Savaşları'nın ilk taarruzu olarak iki İngiliz ve iki Fransız gemisince Boğaz'ın giriş tahkimatları (Ertuğrul, Seddülbahir, Kumkale ve Orhaniye tabyaları) bombalandı.