Tarihte bugün: 3 Kasım
3 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Kasım ‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
3 Kasım'da yaşanan olaylar
1493 - Kristof Kolomb, ikinci seyahatinde Karayip Adaları'nı keşfetti.
1507 - Leonardo da Vinci'ye Lisa Gherardini'nin (Mona Lisa) tablosunu yapma işi verildi. Lisa del Giocondo'nun kocası, karısının 3 dişinin çekilmesi ve yerlerine takma diş takılmasının ardından Da Vinci'ye Mona Lisa tablosunu ısmarladı.
1793 - Fransız oyun yazarı, gazeteci ve feminist Olympe de Gouges giyotinle idam edildi.
1856 - İngiliz donanması, Çin'in Kanton şehrini topa tuttu.
1868 - ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Ulysses S. Grant kazandı.
1888 - Londra'da Karındeşen Jack, son kurbanını öldürdü. 2002 yılında cinayet romanları yazarı Patricia Cornwell, araştırmaları sonucu Karındeşen Jack'in, Alman asıllı İngiliz empresyonist ressam Walter Sickert (1860-1942) olduğunu iddia etti.
1890 - İstanbul'da Sirkeci Garı'nın açılışı yapıldı.
1896 - ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi William McKinley kazandı.
1903 - Panama Kolombiya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1906 - SOS tehlike sinyali olarak, Berlin'deki Uluslararası Radyotelegraf Konvansiyonu tarafından kabul edildi.
1908 - ABD Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi William Howard Taft kazandı.
1911 - Chevrolet otomobil pazarına resmen girdi.
1912 - Tamamı metalden yapılmış ilk uçak, Fransa'da, pilotlar Ponche ve Prinard tarafından uçuruldu.
1914 - Amerikalı Caresse Crosby (Mary Phelps Jacob) tarafından geliştirilen sütyenin patenti alındı.
1914 - Çanakkale Deniz Savaşları'nın ilk taarruzu olarak iki İngiliz ve iki Fransız gemisince Boğaz'ın giriş tahkimatları (Ertuğrul, Seddülbahir, Kumkale ve Orhaniye tabyaları) bombalandı.