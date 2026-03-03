Tarihte bugün: 3 Mart

1903 - Beşiktaş Jimnastik Kulübü kuruldu.

1915 - İleride NASA adını alacak olan, NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) kuruldu.

1923 - Bölgedeki denetimini kaybetmek istemeyen Birleşik Krallık, Irak'ın Güneyinde Kürdistan Krallığı'nı kuran Şeyh Mahmut Berzenci güçlerine saldırdı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin başlattığı saldırılarda, Süleymaniye ve çevresindeki Kürt köyleri bombalandı ve 10000 kişi öldü. Yaşanan bu olay üzerine Şeyh Mahmut Berzenci hareketi 1924 yılında yenildi. 24 Temmuz 1924 tarihinde ise, kesin olarak Birleşik Krallık Mezopotamya Mandası'na bağlandı.

1923 - Time dergisinin ilk sayısı yayımlandı.