Tarihte bugün: 3 Mayıs
3 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
3 Mayıs'ta yaşanan olaylar
1887 - Britanya Kolumbiyası'nın Nanaimo kentinde Nanaimo madeni patlaması meydana geldi: 150 madenci öldü.
1907 - Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.
1915 - Arıburnu Zaferi kazanıldı.
1920 - TBMM'nin ilk Bakanlar Kurulu oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, Mustafa Kemal Başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
1920 - Türk Silahlı Kuvvetleri kuruldu.
1934 - Kayseri Uçak Fabrikası'nda yapılan ilk parti altı avcı uçağından biri, 50 dakikalık bir uçuşla, Kayseri'den Ankara'ya geldi.