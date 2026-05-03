Tarihte bugün: 3 Mayıs
3 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
3 Mayıs'ta yaşanan olaylar
1887 - Britanya Kolumbiyası'nın Nanaimo kentinde Nanaimo madeni patlaması meydana geldi. 150 madenci hayatını kaybetti.
1907 - Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.
1915 - Arıburnu Zaferi kazanıldı.
1920 - TBMM'nin ilk Bakanlar Kurulu oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, Mustafa Kemal Başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
1920 - Türk Silahlı Kuvvetleri kuruldu.
1934 - Kayseri Uçak Fabrikası'nda yapılan ilk parti altı avcı uçağından biri, 50 dakikalık bir uçuşla, Kayseri'den Ankara'ya geldi.
1935 - Türk Hava Kurumu bünyesinde, "Türkkuşu" adıyla kurulan uçuş okulu faaliyete geçti.
1937 - Amerikalı yazar Margaret Mitchell'in yazdığı Rüzgâr Gibi Geçti romanı, Kurgu dalında Pulitzer Ödülü kazandı.
1944 - 3 Mayıs Olayları anıldı ve Türkçülük Bayramı ilan edildi.