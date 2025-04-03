Tarihte bugün: 3 Nisan
3 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
3 Nisan'da yaşanan olaylar
1043 - Günah Çıkartıcı Aziz Edward, İngiltere Kralı olarak taç giydi.
1559 - İtalya Savaşı'nı bitiren barış anlaşması imzalandı.
1879 - Sofya, Bulgaristan Prensliği'nin başkenti ilan edildi.
1906 - Lumiere Kardeşler, renkli fotoğrafı icat etti.
1922 - Josef Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu.
1930 - Türkiye'de kadınlara, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.
1940 - II. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği, 22.000 Polonyalıyı katlederek Katyn Katliamı'nı gerçekleştirdi.
1948 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Harry Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.
1960 - Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.