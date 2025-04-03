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Tarihte bugün: 3 Nisan

3 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 3 Nisan - Sayfa 1

3 Nisan'da yaşanan olaylar

1043 - Günah Çıkartıcı Aziz Edward, İngiltere Kralı olarak taç giydi.

1559 - İtalya Savaşı'nı bitiren barış anlaşması imzalandı.

1879 - Sofya, Bulgaristan Prensliği'nin başkenti ilan edildi.

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Tarihte bugün: 3 Nisan - Sayfa 2

1906 - Lumiere Kardeşler, renkli fotoğrafı icat etti.

1922 - Josef Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu.

1930 - Türkiye'de kadınlara, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.

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Tarihte bugün: 3 Nisan - Sayfa 3

1940 - II. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği, 22.000 Polonyalıyı katlederek Katyn Katliamı'nı gerçekleştirdi.

1948 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Harry Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.

1960 - Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.

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Tarihte bugün: 3 Nisan - Sayfa 4

1963 - Türkiye'de 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak ilan edildi.

1975 - İnönü Üniversitesi, Malatya'da kuruldu.

1981 - 1981 Kosova protestoları bastırıldı, birçok kişi yaralandı ve hayatını kaybetti.

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