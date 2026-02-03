  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 3 Şubat

3 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

3 Şubat'ta yaşanan olaylar

1451 - Osmanlı Padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet), ikinci kez tahta geçti.

1509 - Portekiz İmparatorluğu Donanması ile Osmanlı, Venedik ve Ragusa destekli Memlûk Sultanlığı, Gucerat Sultanlığı ve Kalkülta Krallığı birleşik donanması arasında, Diu Muharebesi gerçekleşti.

1690 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kâğıt para Massachusetts'de kullanılmaya başlandı.

1783 - Amerikan Bağımsızlık Savaşı: İspanya ABD'yi resmen tanıdı.

1815 - İlk peynir fabrikası, İsviçre'de kuruldu.

1916 - Kanada Ottawa'daki parlamento binası yandı.

1917 - I. Dünya Savaşı: ABD, Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesti.

1928 - Hutbe, İstanbul'da Türkçe okunmaya başlandı.

1930 - Türk-Fransız Dostluk Antlaşması imzalandı.

1930 - Vietnam Komünist Partisi kuruldu.

1931 - Menemen Olayı hükümlülerinden 27 kişi idam edildi.

1931 - Yeni Zelanda'da deprem meydana geldi. Depremde 258 kişi öldü.

