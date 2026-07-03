Tarihte bugün: 3 Temmuz
3 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
3 Temmuz'da yaşanan olaylar
1243 - Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğol İmparatorluğu'na yenilmesiyle ve Moğol tabiiyetine girmesiyle sonuçlanan Kösedağ Muharebesi gerçekleşti.
1250 - Fransa Kralı IX. Louis, 7. Haçlı seferi sırasında Mısır'da Memluk Hükümdarı Baybars tarafından esir alındı.
1439 - Altın Orda Hanı Uluğ Muhammed Han tarafından gerçekleştirilen Moskova Kuşatması başladı.
1462 - Midilli, Osmanlılar tarafından alındı.
1767 - Norveç'in en eski gazetesi Adresseavisen yayımlanmaya başladı. Bu gazete hâlen çıkmaktadır.
1778 - Prusya, Avusturya'ya savaş ilan etti.
1890 - Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu.
1905 - Rusya'da askerler genel greve giden altı binden fazla işçiyi öldürdü.
1908 - Kolağası Resneli Niyazi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı ile Makedonya'da Ohri yakınındaki dağlara çıkarak, II. Meşrutiyet'in ilanına yol açan ayaklanmanın lideri oldu.
1928 - Londra'da ilk renkli televizyon yayını gerçekleşti.
1938 - Buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı: 203 km/saat.
1938 - Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da Türk-Fransız Askerî Antlaşması imzalandı. Hatay'ın toprak bütünlüğünü korumak ve yapılacak olan seçimlerin sayım ve denetimini sağlamak için 2500 Türk ve 2500 Fransız askerî görevlendirildi. Türk askerî birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi.