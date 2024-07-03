Tarihte bugün: 3 Temmuz

1908 - Kolağası Resneli Niyazi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı ile Makedonya'da Ohri yakınındaki dağlara çıkarak, II. Meşrutiyet'in ilanına yol açan ayaklanmanın lideri oldu.

1928 - Londra'da ilk renkli televizyon yayını gerçekleşti.

1938 - Buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı: 203 km/saat.

1938 - Türkiye ile Fransa arasında Antakya’da Türk-Fransız Askeri Antlaşması imzalandı. Hatay'ın toprak bütünlüğünü korumak ve yapılacak olan seçimlerin sayım ve denetimini sağlamak için 2500 Türk ve 2500 Fransız askeri görevlendirildi. Türk askeri birlikleri 5 Temmuz’da Hatay’a girdi.