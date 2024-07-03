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Tarihte bugün: 3 Temmuz

3 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 3 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 3 Temmuz - Sayfa 1

3 Temmuz'da yaşanan olaylar

1243 - Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğol İmparatorluğu'na yenilmesiyle ve Moğol tabiiyetine girmesiyle sonuçlanan Kösedağ Muharebesi gerçekleşti.

1250 - Fransa Kralı IX. Louis, 7. Haçlı seferi sırasında Mısır'da Memluk Hükümdarı Baybars tarafından esir alındı.

1439 - Altın Orda Hanı Uluğ Muhammed Han tarafından gerçekleştirilen Moskova Kuşatması başladı.

1462 - Midilli, Osmanlılar tarafından alındı.

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Tarihte bugün: 3 Temmuz - Sayfa 2

1767 - Norveç'in en eski gazetesi Adresseavisen yayımlanmaya başladı. 

1778 - Prusya, Avusturya'ya savaş ilan etti.

1890 - Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu.

1905 - Rusya'da askerler genel greve giden altı binden fazla işçiyi öldürdü.

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Tarihte bugün: 3 Temmuz - Sayfa 3

1908 - Kolağası Resneli Niyazi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı ile Makedonya'da Ohri yakınındaki dağlara çıkarak, II. Meşrutiyet'in ilanına yol açan ayaklanmanın lideri oldu.

1928 - Londra'da ilk renkli televizyon yayını gerçekleşti.
1938 - Buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı: 203 km/saat.

1938 - Türkiye ile Fransa arasında Antakya’da Türk-Fransız Askeri Antlaşması imzalandı. Hatay'ın toprak bütünlüğünü korumak ve yapılacak olan seçimlerin sayım ve denetimini sağlamak için 2500 Türk ve 2500 Fransız askeri görevlendirildi. Türk askeri birlikleri 5 Temmuz’da Hatay’a girdi.

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Tarihte bugün: 3 Temmuz - Sayfa 4

1939 - Denizbank'ın işlerini Denizyolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü üstlendi.
1939 - Orman Koruma Kıtaları'nın görevlerine ait nizamname çıktı.

1944 - II. Dünya Savaşı'nda Minsk, Sovyet Birlikleri'nce Nazilerden geri alındı.

1969 - Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti.

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