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Tarihte bugün: 30 Aralık

30 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 30 Aralık - Sayfa 1

30 Aralık'ta yaşanan olaylar

1517 - Osmanlı Orduları, Kudüs'e girdi.

1898 - Gülhane Askeri Tıp Mektebi açıldı.

1903 - Chicago'da (ABD), bir tiyatroda çıkan yangında 600 kişi yaşamını yitirdi.

1911 - Çin'in seçimle işbaşına gelen ilk Başkanı Sun Yat-sen görevine başladı.

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Tarihte bugün: 30 Aralık - Sayfa 2

1916 - Rusya'da Çarlık ailesini etkisi altına alan Sibiryalı Grigori Yefimoviç Rasputin, soylular tarafından öldürüldü.

1918 - Almanya Komünist Partisi kuruldu.

1922 - Vladimir İlyiç Lenin, Sovyetler Birliği'nin kurulduğunu açıkladı.

1924 - Amerikalı astronom Edwin Hubble, evrende Samanyolu'ndan başka galaksiler de olduğunu açıkladı.

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Tarihte bugün: 30 Aralık - Sayfa 3

1946 - Demokrat Parti'yi komünistlikle suçlayan Yozgat Valisi Sadri Aka mahkum oldu.

1947 - Romanya'da Sovyet yanlısı Hükümet, Kral Mihai'i tahtan indirdi.

1950 - Türkiye, 25 Temmuz'da Kore'ye asker gönderme kararı almıştı. Türk Barışseverler Cemiyeti Kore'ye asker gönderilmesini protesto edince dava açıldı. Cemiyet başkanı Behice Boran ve arkadaşları on beşer ay hapis cezasına çarptırıldı.

1953 - İlk NTSC sistemli televizyon cihazları piyasaya verildi. RCA firmasının ürettiği bu cihazların tanesi 1175 dolardan satıldı.

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Tarihte bugün: 30 Aralık - Sayfa 4

1958 - Fidel Castro liderliğindeki isyancılar Küba'nın Başkentini ele geçirmek üzereler. Castro, Batista'nın askerî rejimini yıkmayı hedefliyor.

1960 - Uluslararası Para Fonu (IMF) ve İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Türkiye'ye kredi vermeyi kabul etti.

1972 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, "Hanoi'nin bombalanmasını durdurun" emrini verdi.

1977 - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 104 milyon liraya ihale edildi.

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