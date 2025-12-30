  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 30 Aralık

Tarihte bugün: 30 Aralık

30 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 30 Aralık - Sayfa 1

30 Aralık'ta yaşanan olaylar

1517 - Osmanlı Orduları, Kudüs'e girdi.

1898 - Gülhane Askerî Tıp Mektebi açıldı.

1903 - Chicago'da (ABD), bir tiyatroda çıkan yangında 600 kişi öldü.

1 | 8
Tarihte bugün: 30 Aralık - Sayfa 2

1911 - Çin'in seçimle işbaşına gelen ilk Başkanı Sun Yat-sen görevine başladı.

1916 - Rusya'da Çarlık ailesini etkisi altına alan Sibiryalı Grigori Yefimoviç Rasputin, soylular tarafından öldürüldü.

1918 - Almanya Komünist Partisi kuruldu.

2 | 8
Tarihte bugün: 30 Aralık - Sayfa 3

1922 - Vladimir İlyiç Lenin, Sovyetler Birliği'nin kurulduğunu açıkladı.

1924 - Amerikalı astronom Edwin Hubble, evrende Samanyolu'ndan başka galaksiler de olduğunu açıkladı.

1946 - Demokrat Parti'yi komünistlikle suçlayan Yozgat Valisi Sadri Aka mahkûm oldu.

3 | 8
Tarihte bugün: 30 Aralık - Sayfa 4

1947 - Romanya'da Sovyet yanlısı Hükûmet, Kral Mihai'i tahtan indirdi.

1950 - Türkiye, 25 Temmuz'da Kore'ye asker gönderme kararı almıştı. Türk Barışseverler Cemiyeti Kore'ye asker gönderilmesini protesto edince dava açıldı. Cemiyet başkanı Behice Boran ve arkadaşları on beşer ay hapis cezasına çarptırıldı.

1953 - İlk NTSC sistemli televizyon cihazları piyasaya verildi. RCA firmasının ürettiği bu cihazların tanesi 1175 dolardan satıldı.

4 | 8