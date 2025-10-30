  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 30 Ekim

Tarihte bugün: 30 Ekim

30 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 30 Ekim - Sayfa 1

30 Ekim'de yaşanan olaylar

1757 - Osmanlı Padişahı III. Mustafa'nın tahta çıkışı.

1873 - Teodor Kasap tarafından çıkarılan mizah gazetesi Hayal yayınlanmaya başlandı.

1905 - Aspirin ilk kez satışa sunuldu.

1 | 10
Tarihte bugün: 30 Ekim - Sayfa 2

1918 - Çekoslovakya'da Cumhuriyet ilan edildi.

1918 - I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu ile galip devletler arasında Mondros Mütarekesi imzalandı.

1919 - Sedat Simavi tarafından çıkarılan siyasi mizah dergisi Diken yayınlanmaya başladı.

2 | 10
Tarihte bugün: 30 Ekim - Sayfa 3

1920 - Kars'ın kurtuluşu: Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki Ordu büyük bir zafere imza attı.

1920 - Avustralya Komünist Partisi Sidney'de kuruldu.

1923 - Mustafa Kemal Paşa, Başbakanlığa İsmet Paşa'yı (İnönü) atadı.

3 | 10
Tarihte bugün: 30 Ekim - Sayfa 4

1937 - Yeni Ankara Garı törenle açıldı.

1942 - İngiliz ordusu, El Alameyn'de Alman ordusuna karşı saldırıya geçti.

1956 - Birleşik Krallık ve Fransa, İsrail ve Mısır'a Süveyş Kanalı'nı 12 saat içinde terk etmelerini bildirdi.

4 | 10