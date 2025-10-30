Tarihte bugün: 30 Ekim
30 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
30 Ekim'de yaşanan olaylar
1757 - Osmanlı Padişahı III. Mustafa'nın tahta çıkışı.
1873 - Teodor Kasap tarafından çıkarılan mizah gazetesi Hayal yayınlanmaya başlandı.
1905 - Aspirin ilk kez satışa sunuldu.
1918 - Çekoslovakya'da Cumhuriyet ilan edildi.
1918 - I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu ile galip devletler arasında Mondros Mütarekesi imzalandı.
1919 - Sedat Simavi tarafından çıkarılan siyasi mizah dergisi Diken yayınlanmaya başladı.
1920 - Kars'ın kurtuluşu: Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki Ordu büyük bir zafere imza attı.
1920 - Avustralya Komünist Partisi Sidney'de kuruldu.
1923 - Mustafa Kemal Paşa, Başbakanlığa İsmet Paşa'yı (İnönü) atadı.