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Tarihte bugün: 30 Eylül

30 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 30 Eylül - Sayfa 1

30 Eylül'de yaşanan olaylar

1399 - IV. Henry İngiltere Kralı oldu.

1517 - Oruç Reis, Cezayir zaferini elde etti.

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Tarihte bugün: 30 Eylül - Sayfa 2

1520 - Kanuni Sultan Süleyman 10. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.

1730 - Sultan I. Mahmut tahta çıktı.

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Tarihte bugün: 30 Eylül - Sayfa 3

1791 - Mozart'ın son operası Sihirli Flüt'ün galası Viyana'da yapıldı.

1888 - Karındeşen Jack üçüncü kurbanı olan Elizabeth Stride'ı ve dördüncü kurbanı olan Catherine Eddowes'u öldürerek aynı gün iki kişiyi öldürmüş oldu.

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Tarihte bugün: 30 Eylül - Sayfa 4

1930 - İlk Türk sivil pilotlardan Vecihi Bey, kendi yaptığı uçağıyla Göztepe'den Yeşilköy'e uçtu.

1956 - Soprano Leyla Gencer, San Francisco'da konser verdi.

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