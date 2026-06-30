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Tarihte bugün: 30 Haziran

30 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 30 Haziran - Sayfa 1

30 Haziran'da yaşanan olaylar

1859 - Fransız akrobat Charles Blondin, Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti.

1882 - Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'i öldüren Charles J. Guiteau, asılarak idam edildi.

1905 - Albert Einstein, Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu.

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Tarihte bugün: 30 Haziran - Sayfa 2

1908 - Tunguska olayı gerçekleşti.

1912 - Saskatchewan'da meydana gelen kasırga, 28 kişinin ölümüne yol açtı.

1918 - Göyçay Muharebesi gerçekleşti.

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Tarihte bugün: 30 Haziran - Sayfa 3

1921 - Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu.

1924 - İstanbul posta dağıtıcıları, ücretlerini yetersiz bularak topluca istifa ettiler.

1934 - Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey Sturmabteilung elemanını, Schutzstaffel subaylarına katlettirdiği Uzun Bıçaklar Gecesi harekâtı başladı.

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Tarihte bugün: 30 Haziran - Sayfa 4

1934 - Demiryolu Elazığ'a ulaştı.

1936 - Dünyada ilk kez İngiltere’de kadınlar renkli mayolarla denize girdiler.

1936 - Tüm zamanların en çok satan romanlarından Rüzgâr Gibi Geçti yayımlandı.

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