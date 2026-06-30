Tarihte bugün: 30 Haziran
30 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
30 Haziran'da yaşanan olaylar
1859 - Fransız akrobat Charles Blondin, Niagara Şelalesi'ni ip üstünde geçti.
1882 - Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Başkanı James Garfield'i öldüren Charles J. Guiteau, asılarak idam edildi.
1905 - Albert Einstein, Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu.
1908 - Tunguska olayı gerçekleşti.
1912 - Saskatchewan'da meydana gelen kasırga, 28 kişinin ölümüne yol açtı.
1918 - Göyçay Muharebesi gerçekleşti.
1921 - Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu.
1924 - İstanbul posta dağıtıcıları, ücretlerini yetersiz bularak topluca istifa ettiler.
1934 - Adolf Hitler'in rakipleri olan 85 üst düzey Sturmabteilung elemanını, Schutzstaffel subaylarına katlettirdiği Uzun Bıçaklar Gecesi harekâtı başladı.