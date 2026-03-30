  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
Tarihte bugün: 30 Mart

30 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 30 Mart - Sayfa 1

30 Mart'ta yaşanan olaylar

1814 - Napolyon Savaşları: Koalisyon güçleri Paris'e girdi.

1842 - İlk kez bir ameliyatta anestezi uygulandı.

1856 - Kırım Savaşı; Rus İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık ve Fransa arasında Paris Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdi.

1 | 8
Tarihte bugün: 30 Mart - Sayfa 2

1858 - Hymen Lipman, silgili kurşun kalemin patentini aldı.

1863 - Türkiye'de eğitim alanında açılan ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka kuruldu.

1863 - Danimarka Prensi Wilhelm Georg, Yunanistan Kralı oldu.

2 | 8
Tarihte bugün: 30 Mart - Sayfa 3

1867 - Alaska, ABD Dışişleri Bakanı William H. Seward tarafından, Rus İmparatorluğu'ndan 7.2 milyon dolara satın alındı. Kilometrekaresi 4.19 dolara gelen bu alışveriş üzerine medya bu olayı Seward'ın aptallığı olarak nitelendirdi.

1918 - Bakü ve civarında Bakü Sovyeti ve Ermeni Devrimci Federasyonu kuvvetlerinin Müsavat Partisi ve Kafkas Süvari Tümeni arasında meydana gelen çatışmalar başladı. Mart Olayları ismi verilen çatışmalar 3 Nisan 1918 tarihine kadar devam etti.

1945 - II. Dünya Savaşı: SSCB kuvvetleri, Avusturya'nın Viyana şehrine girdi.

3 | 8
Tarihte bugün: 30 Mart - Sayfa 4

1951 - ABD'de Ethel ve Julius Rosenberg çifti, Sovyetler Birliği hesabına çalıştıkları ve ABD'nin nükleer sırlarını bu ülkeye sattıkları iddiasıyla idama mahkûm edildi. İdamlar, 1953 Haziran'ında infaz edildi.

1951 - "Remington Rand" şirketi, ilk ticari bilgisayar olan UNIVAC I'i, ABD Nüfus Sayım Dairesi'ne teslim etti. UNIVAC I'i, ENIAC'ı tasarlayan mühendisler geliştirmişti.

1963 - Cumhurbaşkanı Celâl Bayar açlık grevine başladı.

4 | 8