Tarihte bugün: 30 Mayıs
30 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
30 Mayıs'ta yaşanan olaylar
1431 - Jeanne d'Arc, büyücülük suçu ile yargılandı ve yakıldı.
1453 - Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı.
1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Üniversitesi'ni kurdu.
1536 - İngiltere Kralı VIII. Henry, Jane Seymour ile evlendi.
1574 - III. Henri Fransa kralı oldu.
1631 - Fransa'nın ilk gazetelerinden, La Gazette, Théophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı.