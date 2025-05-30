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Tarihte bugün: 30 Mayıs

30 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 30 Mayıs - Sayfa 1

30 Mayıs'ta yaşanan olaylar

1431 - Jeanne d'Arc, büyücülük suçu ile yargılandı ve yakıldı.

1453 - Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı.

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Tarihte bugün: 30 Mayıs - Sayfa 2

1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Üniversitesi'ni kurdu.

1536 - İngiltere Kralı VIII. Henry, Jane Seymour ile evlendi.

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Tarihte bugün: 30 Mayıs - Sayfa 3

1574 - III. Henri Fransa kralı oldu.

1631 - Fransa'nın ilk gazetelerinden, La Gazette, Théophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı.

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Tarihte bugün: 30 Mayıs - Sayfa 4

1740 - Osmanlı Devleti, Fransa ile kapitülasyon antlaşması yaptı.

1806 - Andrew Jackson, Charles Dickinson adında birini karısına hakaret ettiği için yaptıkları düelloda öldürdü. Andrew Jackson, o tarihte henüz ABD Başkanı olmamıştı.

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