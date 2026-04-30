Tarihte bugün: 30 Nisan
30 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 30 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
30 Nisan'da yaşanan olaylar
1006 - Tarihte kayıtlara geçirilmiş en parlak Süpernova olan SN 1006, Kurt takımyıldızı içerisinde gözlemlendi.
1563 - Kral VI. Charles'ın emriyle, bütün Yahudiler Fransa'dan çıkarıldı.
1789 - George Washington, ABD'nin ilk Başkanı oldu.
1803 - ABD, Louisiana topraklarını Fransa'dan 15 milyon dolar karşılığında satın aldı. Böylelikle genç ülkenin toprakları iki katına çıkmış oldu. Bu alışverişe tarihte "Louisiana mübayaası" adı verilmektedir.
1897 - J. J. Thomson, Elektronu keşfettiğini duyurdu. Elektron keşfedilen ilk temel parçacık oldu.
1919 - Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atandı.
1920 - Paris'te toplanacak Barış Konferansı ile ilgili Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi, taraf ülkelerin Dış İşleri Bakanlıklarına gönderdiği bir yazıyla, İstanbul'dan ayrı bir Hükûmetin kurulduğunu bildirdi.
1939 - Türkiye'nin de katıldığı New York Dünya Sergisi açıldı.
1945 - Adolf Hitler ve bir gün önce evlendiği Eva Braun yaşamına son verdi.